Aluma Fish 5,5 XL

Aluma Fish 5,5 XL Флагман нашей компании в серии Фиш на сегодняшний день. Габаритная длина - 5 м 85 см! Высота борта на миделе 1 м 10 см. Максимальный мотор до 150 л.с. У вас большая семья, много друзей и вы привыкли к максимальному комфорту?



Ваш выбор ALUMA fish 5,5 Вы путешествуете и ловите рыбу на больших водоемах? Берите ALUMA fish 5,5 Ваш сезон на воде начинается в мае и заканчивается поздно осенью? Устанавливайте фирменный тент Алюма и обогреватель - и ваш сезон ограничен только присутствием льда на водоеме.



Богатейшая базовая комплектация ,как и на всех лодках ХЛ серии фиш, включает в себя аэратор, стеклоочиститель, трап и многое другое, а наша цена, как всегда, вне конкуренции.



Данная модель доступна только под индивидуальный заказ. Подробности уточняйте на консультации с менеджером: