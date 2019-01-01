Вы можете укомплектовать катер индивидуально под свой запрос!
Aluma Fish 4,7XL - Самый комфортный катер в своем классе. Непревзойденный комфорт этому катеру дает его ширина 2,24 метра. Катер очень остойчивый - вы уверенно можете перемещаться по нему от борта к борту вдвоем и даже втроем, и крены при этом будут минимальны! Вы замечали наверно, что при рыбалке на узких лодках через какое то время устают ноги и спина, забудьте про это на нашем катере Aluma fish 4,7XL
Узнайте, что входит в базовую комплектацию и смотрите обзор катера Aluma Fish 4,7XL на воде:
Aluma Fish 4,7Х лучший катер в своем классе под двигатель до 70л.с. Ширина 2,04м позволяет делает его гораздо устойчивее чем обычные лодки в длине 4,7м! В базовой комплектации отделка премиальными, износостойкими материалами, фурнитура из нержавеющей стали, каленое стекло в алюминиевой рамке, два рундука под спиннинги по два в каждый, двухкомпонентная пена BASF в блоках плавучести, окрашенный борт и дизайнерские посты управления из ABS пластика толщиной 5мм! Возможность установки аэратора на 80 литров для самых требовательных рыболовов.
Узнайте подробнее, что включает в себя базовая комплектация и смотрите обзор лодки Aluma Fish:
Aluma Fish 4,7L - классическая лодка шириной 1,9м с огромным набором преимуществ перед «одноклассниками»! В базе: каленое стекло в алюминиевой рамке, окрашенный судовой краской корпус, двухкомпонентная пена BASF в блоках плавучести, вместительные красивые посты управления из ABS пластика толщиной 5мм и отделка всех вертикальных поверхностей морским ковролином!
Узнайте больше о характеристиках, комплектации и смотрите обзор:
Aluma Fish 5,1 XL Универсальная лодка с корпусом длиной более 5 метров 10 сантиметров, максимальная ширина 224 см. Просторный салон и вместительный задний диван позволяет разместить до 5 человек. Задний диван одним движением трансформируется в Фиш платформу.
Несколько секунд и перед вами великолепный катер ссв двумя аэратарами и огромными Фиш платформами - передней и задней. Свои спиннинги (длиной до 2,7 м)вы можете убрать в имеющиеся в лодке рундуки. Также, предусмотрен высокий тент, который укроет вас от дождя.
Смотрите обзор катера и Aluma Fish 5,1 XL и читайте, что входит в базовую комплектацию:
Aluma Fish 5,1 X - идеальный выбор для рыболовов. При своих габаритах, длине 5,11 м и ширине 2,10 м лодка обладает выдающимися скоростными показателями. Катер обладает отменной мореходностью, что обеспечивается, небольшой шириной по скуле. Для того, чтобы сделать лодку еще более остойчивой мы добавили кринобули в кормовой ее части.
Узнайте, что включает в себя базовая комплектация и смотрите обзор:
Aluma Fish 5,1 SPORT - самый быстроходный катер в линейке 88,1 км/час под двигателем Yamaha 130 л.с.. Он дает ощущение полного контроля над ситуацией. Как и в других моделях наших лодок здесь используются только лучшие долговечные отделочные материалы и фурнитура из нержавеющей стали.
В 2019 году команда компании ALUMA участвовала в соревнованиях PAL на катере данной модели и победила в финальном этапе с рекордным уловом! Благодаря удобству, маневренности и мощности Aluma Fish 5,1 SPORT.
Узнайте, что включает в себя базовая комплектация и смотрите обзор:
Вы можете укомплектовать катер индивидуально под свой запрос! Листайте вправо, чтобы смотреть модели
Aluma Fish 5,5 XL Флагман нашей компании в серии Фиш на сегодняшний день. Габаритная длина - 5 м 85 см! Высота борта на миделе 1 м 10 см. Максимальный мотор до 150 л.с. У вас большая семья, много друзей и вы привыкли к максимальному комфорту?
Ваш выбор ALUMA fish 5,5 Вы путешествуете и ловите рыбу на больших водоемах? Берите ALUMA fish 5,5 Ваш сезон на воде начинается в мае и заканчивается поздно осенью? Устанавливайте фирменный тент Алюма и обогреватель - и ваш сезон ограничен только присутствием льда на водоеме.
Богатейшая базовая комплектация ,как и на всех лодках ХЛ серии фиш, включает в себя аэратор, стеклоочиститель, трап и многое другое, а наша цена, как всегда, вне конкуренции.
Данная модель доступна только под индивидуальный заказ. Подробности уточняйте на консультации с менеджером:
Тест-драйвы проходят на ежедневной основе в Ростове-на-Дону, также вы можете в любое время приехать к нам на производство. В остальных городах тоже проходят тест-драйвы, на них стоит записываться заранее, так как количество мест ограничено. Если вы из другого города, и хотите посетить тест-драйв в Ростове, то мы оплатим для вас перелет в обе стороны!
Во время рыбалки лодка не кренится, даже если вы ходите по ней или стоите на краю борта. Что обеспечивает максимальный комфорт.
Меняем стереотип, что в базовой комплектации нет ничего. Мы сразу выпускаем лодки с комфортом, где все продумано до мелочей!
Мы используем только износостойкие, долговечные материалы, поэтому никаких вынужденных ремонтов не возникнет! Вы получаете 100% гарантию на целый год. Так как мы уверены в качестве своих катеров.
Так как мы работаем напрямую, то вы можете купить катер без дилерских наценок и комиссий. Также, доступна рассрочка под 0% и кредит под 2% годовых.
В блоках плавучести мы используем двухкомпонентную пену BASF, которая делает катер непотопляемым, а так же придает ему идеальную шумоизоляцию!
Вы можете выбрать опции катера индивидуально под свой запрос! Если вы точно знаете, какую лодку хотите, то мы реализуем ваши пожелания!
Вы можете приобрести катер премиум класса ALUMA FISH в рассрочку под 0% без переплат!
"На протяжении 3 лет компания ALUMA в г.Ростов-на-Дону производит качественные катера для рыбалки и отдыха на воде, которые уже снискали популярность как среди рыболовов-спортсменов, так и рыболовов-любителей по всей России и за ее пределами. Мы производим и продаем катера без посредников, что позволяет нам давать цену ниже рынка, и при этом обеспечивать качество выпускаемой продукции!"
ДМИТРИЙ КОРОЧЕНСКИЙ
Руководитель компании ALUMA BOATS
ЭДУАРД ЛИЛИЯН
Менеджер по продажам
Поможет определиться с выбором. Найдет идеальное решение под ваш запрос!
МИХАИЛ ПОСТРИГАНЬ
Технический специалист
Расскажет о комплектующих наших лодок. Поможет при подборе дополнительного оборудования
Вы можете записаться на тест-драйв и сами убедиться в преимуществах катеров ALUMA FISH. Оставляйте заявку на участие в своем городе сейчас, так как места ограничены:
Не нашли ответа на свой вопрос? Отправьте заявку на консультацию, и менеджер ответит на любой вопрос касаемо комплектации, покупки и доставки катера. Также, специалист поможет подобрать индивидуальный вариант лодки под ваш запрос.
Качественные, безопасные и надежные алюминиевые катера премиум класса в наличии и под индивидуальный заказ
КОНТАКТЫ
info@aluma-boats.ru
Юридический адрес: 344019 г.Ростов-на-Дону, ул.Береговая, д.97/91
Москва, Московская область, вл1с1, д. Ближние Прудищи
8 (800) 770-71-94
ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОГРН: 1076165002198
© 2019 ООО «Алюма». Все права защищены.