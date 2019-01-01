Купить катер от завода производителя ALUMA BOATS

Алюминиевые моторные лодки ALUMA FISH для рыбалки и отдыха от производителя без дилерских наценок! Доступна рассрочка под 0%!

Получите каталог алюминиевых катеров для рыбалки и отдыха. Также, вы получите индивидуальную скидку на любую модель в размере 15%. Акция действует до 31 декабря!

8 (800) 770-71-94

info@aluma-boats.ru

Алюминиевые моторные лодки ALUMA FISH для рыбалки и отдыха от производителя без дилерских наценок! Доступна рассрочка под 0%

Получите каталог моторных лодок для рыбалки и отдыха. Также, вы получите индивидуальную скидку на любую модель в размере 15%. Акция действует до 31 декабря!

Модельный ряд наших катеров

Вы можете укомплектовать катер индивидуально под свой запрос!

Aluma Fish 4,7 XL

Aluma Fish 4,7XL - Самый комфортный катер в своем классе. Непревзойденный комфорт этому катеру дает его ширина 2,24 метра. Катер очень остойчивый - вы уверенно можете перемещаться по нему от борта к борту вдвоем и даже втроем, и крены при этом будут минимальны! Вы замечали наверно, что при рыбалке на узких лодках через какое то время устают ноги и спина, забудьте про это на нашем катере Aluma fish 4,7XL

Узнайте, что входит в базовую комплектацию и смотрите обзор катера Aluma Fish 4,7XL на воде:

Aluma Fish 4,7 X

Aluma Fish 4,7Х лучший катер в своем классе под двигатель до 70л.с. Ширина 2,04м позволяет делает его гораздо устойчивее чем обычные лодки в длине 4,7м! В базовой комплектации отделка премиальными, износостойкими материалами, фурнитура из нержавеющей стали, каленое стекло в алюминиевой рамке, два рундука под спиннинги по два в каждый, двухкомпонентная пена BASF в блоках плавучести, окрашенный борт и дизайнерские посты управления из ABS пластика толщиной 5мм! Возможность установки аэратора на 80 литров для самых требовательных рыболовов.

 Узнайте подробнее, что включает в себя базовая комплектация и смотрите обзор лодки Aluma Fish:

Aluma Fish 4,7 L

Aluma Fish 4,7L - классическая лодка шириной 1,9м с огромным набором преимуществ перед «одноклассниками»! В базе: каленое стекло в алюминиевой рамке, окрашенный судовой краской корпус, двухкомпонентная пена BASF в блоках плавучести, вместительные красивые посты управления из ABS пластика толщиной 5мм и отделка всех вертикальных поверхностей морским ковролином!

Узнайте больше о характеристиках, комплектации и смотрите обзор:

Aluma Fish 5,1 XL

Aluma Fish 5,1 XL Универсальная лодка с корпусом длиной более 5 метров 10 сантиметров, максимальная ширина 224 см. Просторный салон и вместительный задний диван позволяет разместить до 5 человек. Задний диван одним движением трансформируется в Фиш платформу.

Несколько секунд и перед вами великолепный катер ссв двумя аэратарами и огромными Фиш платформами - передней и задней. Свои спиннинги (длиной до 2,7 м)вы можете убрать в имеющиеся в лодке рундуки. Также, предусмотрен высокий тент, который укроет вас от дождя.

Смотрите обзор катера и Aluma Fish 5,1 XL и читайте, что входит в базовую комплектацию:

Aluma Fish 5,1 X

Aluma Fish 5,1 X - идеальный выбор для рыболовов. При своих габаритах, длине 5,11 м и ширине 2,10 м лодка обладает выдающимися скоростными показателями. Катер обладает отменной мореходностью, что обеспечивается, небольшой шириной по скуле. Для того, чтобы сделать лодку еще более остойчивой мы добавили кринобули в кормовой ее части.

Узнайте, что включает в себя базовая комплектация и смотрите обзор:

Aluma Fish 5,1 SPORT

Aluma Fish 5,1 SPORT - самый быстроходный катер в линейке 88,1 км/час под двигателем Yamaha 130 л.с.. Он дает ощущение полного контроля над ситуацией. Как и в других моделях наших лодок здесь используются только лучшие долговечные отделочные материалы и фурнитура из нержавеющей стали.

В 2019 году команда компании ALUMA участвовала в соревнованиях PAL на катере данной модели и победила в финальном этапе с рекордным уловом! Благодаря удобству, маневренности и мощности Aluma Fish 5,1 SPORT.

Узнайте, что включает в себя базовая комплектация и смотрите обзор:

Модельный ряд наших катеров

Вы можете укомплектовать катер индивидуально под свой запрос! Листайте вправо, чтобы смотреть модели

Aluma Fish 4,7 XL

Aluma Fish 4,7XL - Самый комфортный катер в своем классе. Непревзойденный комфорт этому катеру дает его ширина 2,24 метра. Катер очень остойчивый - вы уверенно можете перемещаться по нему от борта к борту вдвоем и даже втроем, и крены при этом будут минимальны! Вы замечали наверно, что при рыбалке на узких лодках через какое то время устают ноги и спина, забудьте про это на нашем катере Aluma fish 4,7XL

В этом катере у Вас будет ощущение, что Вы находитесь в катере длиной более 5м, в нем так много места, что вы сможете взять с собой на рыбалку, гораздо большее количество снастей, приманок и разных вещей! Огромная фишплатформа позволит комфортно рыбачить с нее даже вдвоем одновременно.

Узнайте, что входит в базовую комплектацию и смотрите обзор катера Aluma Fish 4,7XL на воде:

Aluma Fish 4,7 X

Aluma Fish 4,7Х лучший катер в своем классе под двигатель до 70л.с. Ширина 2,04м позволяет делает его гораздо устойчивее чем обычные лодки в длине 4,7м! В базовой комплектации отделка премиальными, износостойкими материалами, фурнитура из нержавеющей стали, каленое стекло в алюминиевой рамке, два рундука под спиннинги по два в каждый, двухкомпонентная пена BASF в блоках плавучести, окрашенный борт и дизайнерские посты управления из ABS пластика толщиной 5мм! Возможность установки аэратора на 80 литров для самых требовательных рыболовов.

Быстрый, маневренный, легкий в управлении Aluma Fish 4,7Х  подарит Вам много положительных эмоций как от управления, так и от занятия любимым увлечением! Цена этого катера очень приятно удивит Вас! И все это благодаря нашей уникальной модели продаж - НАПРЯМУЮ С ЗАВОДА БЕЗ ДИЛЕРОВ! Узнайте подробнее, что включает в себя базовая комплектация и смотрите обзор лодки Aluma Fish:

Aluma Fish 4,7 L

Aluma Fish 4,7L - классическая лодка шириной 1,9м с огромным набором преимуществ перед «одноклассниками»! В базе: каленое стекло в алюминиевой рамке, окрашенный судовой краской корпус, двухкомпонентная пена BASF в блоках плавучести, вместительные красивые посты управления из ABS пластика толщиной 5мм и отделка всех вертикальных поверхностей морским ковролином!

Большое количество рундуков и место под установку аэратора 90 л. Вас поразят ходовые характеристики этого катера: мах скорость 65 км/час под двигателем 70 л.с., и превосходная управляемость! Он скользит по водной глади на «пятке» и уверено режет волну в непогоду!

Мы завод производитель ALUMA BOATS. Производим и продаем катера напрямую без дилерских наценок. Поэтому, вы можете купить катер Aluma Fish 4,7L по невероятно низкой цене! Узнайте больше о характеристиках, комплектации и смотрите обзор:

Aluma Fish 5,1 XL

Aluma Fish 5,1 XL Универсальная лодка с корпусом длиной более 5 метров 10 сантиметров, максимальная ширина 224 см. Просторный салон и вместительный задний диван позволяет разместить до 5 человек. Задний диван одним движением трансформируется в Фиш платформу.

Несколько секунд и перед вами великолепный катер ссв двумя аэратарами и огромными Фиш платформами - передней и задней. Свои спиннинги (длиной до 2,7 м)вы можете убрать в имеющиеся в лодке рундуки. Также, предусмотрен высокий тент, который укроет вас от дождя.

Этот катер уникален в своей комплектации и характеристиках. Смотрите обзор катера и Aluma Fish 5,1 XL и читайте, что входит в базовую комплектацию:

Aluma Fish 5,1 X

Aluma Fish 5,1 X - идеальный выбор для рыболовов. При своих габаритах, длине 5,11 м и ширине 2,10 м лодка обладает выдающимися скоростными показателями. Катер обладает отменной мореходностью, что обеспечивается, небольшой шириной по скуле. Для того, чтобы сделать лодку еще более остойчивой мы добавили кринобули в кормовой ее части.

Лодка имеет толщину днища, силового набора и транца 4 мм, что позволяет устанавливать моторы , мощностью до 130 л.с. Просторная фиш платформа с двумя складными сидениями позволит с комфортом дойти до точки и с комфортом рыбачить Узнайте, что включает в себя базовая комплектация и смотрите обзор:

Aluma Fish 5,1 SPORT

Aluma Fish 5,1 SPORT - самый быстроходный катер в линейке 88,1 км/час под двигателем Yamaha 130 л.с.. Он дает ощущение полного контроля над ситуацией. Как и в других моделях наших лодок здесь используются только лучшие долговечные отделочные материалы и фурнитура из нержавеющей стали.

В 2019 году команда компании ALUMA участвовала в соревнованиях PAL на катере данной модели и победила в финальном этапе с рекордным уловом! Благодаря удобству, маневренности и мощности Aluma Fish 5,1 SPORT.

Даем 100% гарантию, что вы не найдете более выгодного предложения по цене и качеству на Российском рынке моторных лодок! Узнайте, что включает в себя базовая комплектация и смотрите обзор:

Aluma Fish 5,5 XL

Aluma Fish 5,5 XL Флагман нашей компании в сtрии Фиш на сегодняшний день. Габаритная длина - 5 м 85 см! Высота борта на миделе 1 м 10 см. Максимальный мотор до 150 л.с.  У вас большая семья, много друзей и вы привыкли к максимальному комфорту?

Ваш выбор ALUMA fish 5,5 Вы путешествуете и ловите рыбу на больших водоемах? Берите ALUMA fish 5,5 Ваш сезон на воде начинается в мае и заканчивается поздно осенью? Устанавливайте фирменный тент Алюма и обогреватель - и ваш сезон ограничен только присутствием льда на водоеме.

Богатейшая базовая комплектация ,как и на всех лодках ХЛ серии фиш, включает в себя аэратор, стеклоочиститель, трап и многое другое, а наша цена, как всегда, вне конкуренции.

Данная модель доступна только под индивидуальный заказ. Подробности уточняйте на консультации с менеджером:

Aluma Fish 5,5 XL

Aluma Fish 5,5 XL Флагман нашей компании в серии Фиш на сегодняшний день. Габаритная длина - 5 м 85 см! Высота борта на миделе 1 м 10 см. Максимальный мотор до 150 л.с.  У вас большая семья, много друзей и вы привыкли к максимальному комфорту?

Ваш выбор ALUMA fish 5,5 Вы путешествуете и ловите рыбу на больших водоемах? Берите ALUMA fish 5,5 Ваш сезон на воде начинается в мае и заканчивается поздно осенью? Устанавливайте фирменный тент Алюма и обогреватель - и ваш сезон ограничен только присутствием льда на водоеме.

Богатейшая базовая комплектация ,как и на всех лодках ХЛ серии фиш, включает в себя аэратор, стеклоочиститель, трап и многое другое, а наша цена, как всегда, вне конкуренции.

Данная модель доступна только под индивидуальный заказ. Подробности уточняйте на консультации с менеджером:

Вы можете записаться на тест-драйв катеров AULMA FISH или посетить производство

Тест-драйвы проходят на ежедневной основе в Ростове-на-Дону, также вы можете в любое время приехать к нам на производство. В остальных городах тоже проходят тест-драйвы, на них стоит записываться заранее, так как количество мест ограничено. Если вы из другого города, и хотите посетить тест-драйв в Ростове, то мы оплатим для вас перелет в обе стороны!

Преимущества катеров ALUMA

01

ШИРОКАЯ ЛОДКА ДО 2,24 МЕТРОВ

Во время рыбалки лодка не кренится, даже если вы ходите по ней или стоите на краю борта. Что обеспечивает максимальный комфорт.

02

ПОЛНАЯ БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Меняем стереотип, что в базовой комплектации нет ничего. Мы сразу выпускаем лодки с комфортом, где все продумано до мелочей!

03

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Мы используем только износостойкие, долговечные материалы, поэтому никаких вынужденных ремонтов не возникнет! Вы получаете 100% гарантию на целый год. Так как мы уверены в качестве своих катеров.

04

ДОСТУПНАЯ ЦЕНА ОТ 500 000 РУБЛЕЙ

Так как мы работаем напрямую, то вы можете купить катер без дилерских наценок и комиссий. Также, доступна рассрочка под 0% и кредит под 2% годовых.

05

НЕПОТОПЛЯЕМОСТЬ КАТЕРА

В блоках плавучести мы используем двухкомпонентную пену BASF, которая делает катер непотопляемым, а так же придает ему идеальную шумоизоляцию!

06

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Вы можете выбрать опции катера индивидуально под свой запрос! Если вы точно знаете, какую лодку хотите, то мы реализуем ваши пожелания!

Вы можете приобрести катер премиум класса ALUMA FISH в рассрочку под 0% без переплат!

Отзывы клиентов, которые на практике оценили качество, удобство, безопасность и надежность катеров ALUMA

Наша команда

"На протяжении 3 лет компания ALUMA в г.Ростов-на-Дону производит качественные катера для рыбалки и отдыха на воде, которые уже снискали популярность как среди рыболовов-спортсменов, так и рыболовов-любителей по всей России и за ее пределами. Мы производим и продаем катера без посредников, что позволяет нам давать цену ниже рынка, и при этом обеспечивать качество выпускаемой продукции!"

ДМИТРИЙ КОРОЧЕНСКИЙ

Руководитель компании ALUMA BOATS

ЭДУАРД ЛИЛИЯН

Менеджер по продажам

Поможет определиться с выбором. Найдет идеальное решение под ваш запрос!

МИХАИЛ ПОСТРИГАНЬ

Технический специалист

Расскажет о комплектующих наших лодок. Поможет при подборе дополнительного оборудования

Все модели прошли процедуру сертификации

Смотрите видео: сравнение Aluma Fish с аналогами в России

Вы можете записаться на тест-драйв и сами убедиться в преимуществах катеров ALUMA FISH. Оставляйте заявку на участие в своем городе сейчас, так как места ограничены:

Отвечаем на часто задаваемые вопросы

Где можно посмотреть лодки ALUMA Fish?

У нас есть собственный шоу-рум в Москве и производстве в Ростове на-Дону. Также, мы периодически проводим тест-драйвы по городам, так что успейте записаться. Места ограничены.

Не нашли ответа на свой вопрос? Отправьте заявку на консультацию, и менеджер ответит на любой вопрос касаемо комплектации, покупки и доставки катера. Также, специалист поможет подобрать индивидуальный вариант лодки под ваш запрос.

Качественные, безопасные и надежные алюминиевые катера премиум класса в наличии и под индивидуальный заказ

КОНТАКТЫ

info@aluma-boats.ru

Юридический адрес: 344019 г.Ростов-на-Дону, ул.Береговая, д.97/91

Москва, Московская область, вл1с1, д. Ближние Прудищи

8 (800) 770-71-94

ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ОГРН: 1076165002198

© 2019 ООО «Алюма». Все права защищены.

Отправьте заявку и специалист свяжется с вами в течение 10 минут

Имя *
Номер телефона *

Получите возможность пройти тест-драйв бесплатно в своем городе

Имя *
Номер телефона *
Укажите ваш город *

Задайте любой вопрос нашим специалистам

Имя *
Номер телефона *

Узнайте, как получить рассрочку под 0% без переплат!

Имя *
Номер телефона *

Получите возможность пройти тест-драйв бесплатно в своем городе

Имя *
Номер телефона *
Укажите ваш город *

Узнайте о комплектации большой лодки и расширенных возможностях

Имя *
Номер телефона *

Узнайте о комплектации большой лодки и расширенных возможностях

Имя *
Номер телефона *

Получите возможность пройти тест-драйв бесплатно в своем городе

Имя *
Номер телефона *
Укажите ваш город *