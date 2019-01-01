Тип изготовления корпусацельносварной
Тип корпусаоткрытый
Длина корпуса наибольшая4.76 м
Габаритная длина судна5.11 м
Ширина корпуса наибольшая2.25 м
Габаритная ширина судна2.25 м
Высота борта на миделе0.99 м
Осадка корпусом максимальная0.34 м
Килеватость корпуса на транце16 град.
Масса оборудованного корпуса585 кг
Грузоподьемность450 кг
Допустимое количество человек на борту5 чел.
Высота транца в ДП0.51 м
Max. допустимая мощность двигателя100 л.с.
Объем топливного бака90 л.
Материал корпусаАМГ-5М
Толщина обшивки днища и бортов3.0 мм
Объем блоков плавучести0.88 куб.м.
ALUMA FISH 4.7 XL
Вы можете дополнить комплектацию под индивидуальный запрос. О возможностях расширения уточняйте у менеджера на консультации:
Тест-драйвы проходят на ежедневной основе в Ростове-на-Дону, также вы можете в любое время приехать к нам на производство. В остальных городах тоже проходят тест-драйвы, на них стоит записываться заранее, так как количество мест ограничено.
Если вы из другого города, и хотите посетить тест-драйв в Ростове, то мы оплатим для вас перелет в обе стороны!
Качественные, безопасные и надежные алюминиевые катера премиум класса в наличии и под индивидуальный заказ
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