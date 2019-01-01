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Обзор катера Aluma Fish 4.7 XL

Тип изготовления корпусацельносварной
Тип корпусаоткрытый
Длина корпуса наибольшая4.76 м
Габаритная длина судна5.11 м
Ширина корпуса наибольшая2.25 м
Габаритная ширина судна2.25 м
Высота борта на миделе0.99 м
Осадка корпусом максимальная0.34 м
Килеватость корпуса на транце16 град.

Масса оборудованного корпуса585 кг
Грузоподьемность450 кг
Допустимое количество человек на борту5 чел.
Высота транца в ДП0.51 м
Max. допустимая мощность двигателя100 л.с.
Объем топливного бака90 л.
Материал корпусаАМГ-5М
Толщина обшивки днища и бортов3.0 мм
Объем блоков плавучести0.88 куб.м.

Фото катера Fish 4.7 XL

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806 000 руб.

685 100 руб.

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Комплектация

ALUMA FISH 4.7 XL

Цельносварной алюминиевый корпус (АМГ5М)


Сверхпрочный силовой набор (Aluma-Pro)


Окраска корпуса судовой краской Hempel (Дания)


Запененные блоки непотопляемости жесткопористым полиуретаном Basf (Германия)


Каленое стекло в алюминиевой раме 2 кринолина (30 см)


Консоли из АБС пластика с бардачком в пассажирской консоли


Покрытие палубы морским винилом премиум класса (Италия)


2 съемных кресла со стойкой, 3 дополнительных оснований для стойки сидения, 3 складных сидения дивана


Встроенная панель переключателей — 5 шт


Заливная горловина в топливный бак из нержавеющей стали и стационарный топливный бак на 90 литров


Фурнитура (петли, замки) из нержавеющей стали AISI 316


Фурнитура (петли, замки) из нержавеющей стали AISI 316


Электропроводка под 36 Вольт 2 розетки 12 Вольт (носовая часть, пост управления)


Указатель уровня топлива и Выключатель массы


Электрическая помпа для откачки воды и автоматический выключатель трюмной помпы


Навигационные огни (ходовые, стояночный)


Утки швартовочные складные 4 штуки из нержавеющей стали


Рундуки сухие в носовой части 2 шт, рундуки под спиннинги 2 шт, рундуки в корме — 3 шт (232 литра)


Рундук под сидениями — 1 шт. (100 литров), якорный рундук в носовой части — 1 шт. (114 литров)


Аэратор и две стойки с поворотными механизмами и слайдерами (кресло водителя и пассажира)


Кресла повышенной комфортности, бардачок большого объема с крышкой в пассажирской консоли, 2 подстаканника в постах управления


Подсветка носовой палубы и кокпита


Стеклоочиститель на водительской стороне и топливный фильтр-сепаратор


Трап телескопический на кринолин и USB-гнездо на пассажирской консоли


Вы можете дополнить комплектацию под индивидуальный запрос. О возможностях расширения уточняйте у менеджера на консультации:

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Вы можете записаться на тест-драйв катеров AULMA FISH или посетить производство

Тест-драйвы проходят на ежедневной основе в Ростове-на-Дону, также вы можете в любое время приехать к нам на производство. В остальных городах тоже проходят тест-драйвы, на них стоит записываться заранее, так как количество мест ограничено. 

Если вы из другого города, и хотите посетить тест-драйв в Ростове, то мы оплатим для вас перелет в обе стороны!

Качественные, безопасные и надежные алюминиевые катера премиум класса в наличии и под индивидуальный заказ

КОНТАКТЫ

info@aluma-boats.ru

Юридический адрес: 344019 г.Ростов-на-Дону, ул.Береговая, д.97/91

Москва, Московская область, вл1с1, д. Ближние Прудищи

8 (800) 770-71-94

ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ОГРН: 1076165002198

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