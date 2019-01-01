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Обзор катера Aluma Fish 4.7 L на воде

Тип изготовления корпуса - цельносварной
Тип корпуса - открытый
Длина корпуса наибольшая - 4.84 м
Габаритная длина судна - 5.16 м
Ширина корпуса наибольшая - 1.93 м
Габаритная ширина судна - 1.93 м
Высота борта на миделе - 0.88 м
Осадка корпусом максимальная - 0.28 м
Килеватость корпуса на транце - 14 град.

Масса оборудованного корпуса - 370 кг
Грузоподьемность - 450 кг
Допустимое количество человек на борту - 5 чел.
Высота транца в ДП - 0.51 м
Max. допустимая мощность двигателя - 70 л.с.
Объем топливного бака - 55 л.
Материал корпуса - АМГ-5М
Толщина обшивки днища и бортов - 3.0 мм
Объем блоков плавучести - 0.75 куб.м.

Фото катера Fish 4.7 L

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535 000 руб.

454 750 руб.

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Комплектация

ALUMA FISH 4.7 L

Цельносварной алюминиевый корпус (АМГ5М)


Сверхпрочный силовой набор (Aluma-Pro)


Окраска корпуса судовой краской Hempel (Дания)


Запененные блоки непотопляемости жесткопористым полиуретаном Basf (Германия)


Каленое стекло в алюминиевой раме 2 кринолина (30 см)


Консоли из АБС пластика с бардачком в пассажирской консоли


Палуба из рифлёного алюминия 2 съемных кресла со стойкой


Диван с мягкими сидениями из морской кожи


Встроенная панель переключателей — 3 шт


Заливная горловина в топливный бак и стационарный топливный бак на 55 литров


Фурнитура (петли, замки) 


Система рулевого управления (руль, редуктор, трос)


Электропроводка под 36 Вольт 2 розетки 12 Вольт (носовая часть, пост управления)


Указатель уровня топлива и Выключатель массы


Электрическая помпа для откачки воды и автоматический выключатель трюмной помпы


Навигационные огни (ходовые, стояночный)


Рундуки сухие в носовой части — 2 шт, рундуки в корме — 2 шт, Рундуки под сидениями дива


Рундуки под сидениями диванов — 1 шт и топливный фильтр-сепаратор


Вы можете дополнить комплектацию под индивидуальный запрос. О возможностях расширения уточняйте у менеджера на консультации:

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Вы можете записаться на тест-драйв катеров AULMA FISH или посетить производство

Тест-драйвы проходят на ежедневной основе в Ростове-на-Дону, также вы можете в любое время приехать к нам на производство. В остальных городах тоже проходят тест-драйвы, на них стоит записываться заранее, так как количество мест ограничено. 

Если вы из другого города, и хотите посетить тест-драйв в Ростове, то мы оплатим для вас перелет в обе стороны!

Качественные, безопасные и надежные алюминиевые катера премиум класса в наличии и под индивидуальный заказ

КОНТАКТЫ

info@aluma-boats.ru

Юридический адрес: 344019 г.Ростов-на-Дону, ул.Береговая, д.97/91

Москва, Московская область, вл1с1, д. Ближние Прудищи

8 (800) 770-71-94

ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ОГРН: 1076165002198

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