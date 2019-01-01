Вы можете записаться на тест-драйв катеров AULMA FISH или посетить производство

Тест-драйвы проходят на ежедневной основе в Ростове-на-Дону , также вы можете в любое время приехать к нам на производство. В остальных городах тоже проходят тест-драйвы, на них стоит записываться заранее, так как количество мест ограничено.



Если вы из другого города, и хотите посетить тест-драйв в Ростове, то мы оплатим для вас перелет в обе стороны!