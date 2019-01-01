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Обзор катера Aluma Fish 5.1 SPORT на воде

Тип изготовления корпуса - цельносварной
Тип корпуса - открытый
Материал корпуса - АМГ-5М
Толщина обшивки днища и бортов - 4-3 мм
Габаритная длина судна - 5.46 м
Длина корпуса наибольшая - 5.11 м
Ширина корпуса наибольшая - 2.10 м
Высота борта на миделе - 0.95 м.

Осадка корпусом максимальная - 0.34 м
Килеватость корпуса на транце - 16 град.
Масса оборудованного корпуса - 500 кг
Грузоподьемность - 450 кг
Допустимое количество человек на борту - 5 чел.
Высота транца в ДП - 0.51 м
Max. допустимая мощность двигателя - 130 л.с.
Объем топливного бака - 110 л.
Объем блоков плавучести - 0.8 куб.м.

Фото катера Fish 5.1 SPORT

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770 558 руб.

655 000 руб.

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Комплектация

ALUMA FISH 5.1 SPORT

Цельносварной алюминиевый корпус (АМГ5М)


Сверхпрочный силовой набор (Aluma-Pro)


Окраска корпуса судовой краской Hempel (Дания)


Блоки непотопляемости из вспененного полиэтилена и остекление «Sport» в алюминиевой раме


Покрытие палубы винилом премиум класса (Италия) и отделка внутреннего пространства ковролином Syntec Кринобули (35 см)


Дизайнерские консоли управления с бардачком. Заливная горловина в топливный бак из нержавеющей стали


Система рулевого управления (руль, редуктор, трос) 2 розетки 12 Вольт (носовая часть, пост управления)


Электропроводка под 36 Вольт. Указатель уровня топлива и выключатель массы. Электрическая помпа для откачки воды


Навигационные огни (ходовые, стояночный). Фурнитура (петли, замки) из нержавеющей стали AISI 316. Встроенная панель переключателей — 5 шт


2 съемных кресла со стойкой Утки швартовые из нержавеющей стали — 4 штуки. Фиш-платформа в кормовой части


Рундуки сухие с люком в носовой части — 2 шт. Рундук в кокпите под сланями. Рундуки в корме — 3 шт. Аэратор 2х контурный с прозрачной крышкой


Топливный фильтр-сепаратор. Планширь с Т-пазом для крепления аксессуаров USB-разъём на водительской консоли


Вы можете дополнить комплектацию под индивидуальный запрос. О возможностях расширения уточняйте у менеджера на консультации:

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Вы можете записаться на тест-драйв катеров AULMA FISH или посетить производство

Тест-драйвы проходят на ежедневной основе в Ростове-на-Дону, также вы можете в любое время приехать к нам на производство. В остальных городах тоже проходят тест-драйвы, на них стоит записываться заранее, так как количество мест ограничено. 

Если вы из другого города, и хотите посетить тест-драйв в Ростове, то мы оплатим для вас перелет в обе стороны!

Качественные, безопасные и надежные алюминиевые катера премиум класса в наличии и под индивидуальный заказ

КОНТАКТЫ

info@aluma-boats.ru

Юридический адрес: 344019 г.Ростов-на-Дону, ул.Береговая, д.97/91

Москва, Московская область, вл1с1, д. Ближние Прудищи

8 (800) 770-71-94

ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ОГРН: 1076165002198

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