Тип изготовления корпуса - цельносварной
Тип корпуса - открытый
Материал корпуса - АМГ-5М
Толщина обшивки днища и бортов - 4-3 мм
Габаритная длина судна - 5.46 м
Длина корпуса наибольшая - 5.11 м
Ширина корпуса наибольшая - 2.10 м
Высота борта на миделе - 0.95 м.
Осадка корпусом максимальная - 0.34 м
Килеватость корпуса на транце - 16 град.
Масса оборудованного корпуса - 500 кг
Грузоподьемность - 450 кг
Допустимое количество человек на борту - 5 чел.
Высота транца в ДП - 0.51 м
Max. допустимая мощность двигателя - 130 л.с.
Объем топливного бака - 110 л.
Объем блоков плавучести - 0.8 куб.м.
ALUMA FISH 5.1 SPORT
Вы можете дополнить комплектацию под индивидуальный запрос. О возможностях расширения уточняйте у менеджера на консультации:
Тест-драйвы проходят на ежедневной основе в Ростове-на-Дону, также вы можете в любое время приехать к нам на производство. В остальных городах тоже проходят тест-драйвы, на них стоит записываться заранее, так как количество мест ограничено.
Если вы из другого города, и хотите посетить тест-драйв в Ростове, то мы оплатим для вас перелет в обе стороны!
Качественные, безопасные и надежные алюминиевые катера премиум класса в наличии и под индивидуальный заказ
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